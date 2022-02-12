Туркменистан проведет внеочередные выборы президента

12 фев. 10:31

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил Центризбиркому провести внеочередные выборы президента республики.

«Провести работу по подготовке внеочередных выборов президента», - сообщил представитель ЦИК страны, отвечая на вопрос, какую работу Бердымухамедов поручил провести главе ЦИК Туркменистана Гулмураду Мурадову, пишет "Интерфакс".

Отмечается, что выборы президента республики намечены на 12 марта.

Ранее Бердымухамедов заявил, что "дорогу к государственному управлению на новом этапе развития" Туркменистана необходимо "дать молодым руководителям", и пообещал направить свой "огромный жизненный и политический опыт" в этом направлении.