Ушла из жизни Зинаида Кириенко

12 фев. 10:15

На 89-м году жизни скончалась народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко. Об этом сообщил зампредседателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев.

"Да, она умерла этой ночью", - приводит его слова РИА Новости.

Причина смерти актрисы не уточняется. Ранее сообщалось о ее госпитализации с COVID-19.

Зинаида Кириенко родилась 9 июля 1933 года в Махачкале. В 1958 году закончила ВГИК. С 1959 года работала в Московском драматическом театре на Малой Бронной, а с 1961-го в Театре-студии киноактера. Наибольшую популярность получила, сыграв роль Натальи в фильме "Тихий Дон" (1957).