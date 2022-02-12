Россия и Казахстан взаимно признают паспорта вакцинации

12 фев. 10:05

Над вопросом взаимного признания паспортов вакцинации от COVID-19 работаю Минздравы России и Казахстана, сообщает пресс-служба межведомственной комиссии РК по нераспространению инфекции.

По данным комиссии, ведомства государств "согласовали алгоритм взаимного признания паспортов вакцинации".

"В настоящее время проходит интеграция информсистем в части обмена сведениями о вакцинированных и переболевших COVID-19. Принципиальных разногласий по данному вопросу между сторонами не имеется", - сказано в сообщении.

В МВК добавили, что вопрос взаимного признания паспортов не раз обсуждался Минздравом Казахстана как в двустороннем порядке, так и на площадках СНГ, ЕАЭС.