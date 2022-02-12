Зимняя Олимпиада: восемь диковинных видов спорта

Сегодня на Олимпийских играх в Пекине разыграют шесть комплектов медалей. Чемпионы будут определены в биатлоне, спринте, конькобежном спорте, лыжных гонках, скелетоне и сноуборде. History вспоминает странные, а иногда и опасные виды спорта, которые когда-то были включены в программу зимних Олимпийских игр: от военных, стреляющих по шарам, до лыжников, которых тянут лошади.

Каждые четыре года зрители по всему миру с удовольствием смотрят на соревнования по знакомым всем фигурному катанию и горным лыжам и не таким привычным шорт-треку и керлингу. Но на протяжении истории зимней Олимпиады еще более необычные и экстремальные виды спорта некогда были частью программы. Многие из ныне исключенных из зимних Олимпийских игр видов, зачастую были присущи исключительно принимающей стране, а победители в этих дисциплинах не получали официальных медалей. Ниже перечислены восемь самых диковинных видов спорта в олимпийской истории.

1. Скиджоринг

Не всегда все участники Олимпиады были людьми. На зимней Олимпиаде 1928 года в Санкт-Морице (Швейцария) лошади участвовали в заезде на замерзшем озере в рамках показательного скиджоринга, который можно сравнить с водными лыжами на снегу. Этот вид спорта зародился в Скандинавии и изначально представлял собой способ передвижения и передачи военных команд. В скиджоринге (приблизительный перевод с норвежского ”тянуть лыжи”) лыжников тянут лошади, собаки или другие животные. В единственный раз, когда скиджоринг был представлен в олимпийской программе, в соревновании участвовали семь спортсменов из Италии и Швейцарии: они держались за поводья, прикрепленные к деревянной упряжи лошадей, которые промчались по замороженному озеру Санкт-Морица. Хотя скиджоринг так и не был включен в список соревнований на Олимпийских играх, уникальный вид спорта довольно популярен в Скандинавии, Швейцарии и на Западе США.

2. Гонки на собачьих упряжках

Помимо лошадей, в зимней Олимпиаде участвовали собаки. Гонки на собачьих упряжах были представлены в 1932 году на Олимпийских играх в Лейк-Плэсиде. Они берут свое начало со времен ”Золотой лихорадки” на Клондайке на севере США. Все 13 спортсменов, участвовавших в соревнованиях, были из Америки и Канады. Среди участников были Ева Сили (единственная женщина, кроме фигуристок и конькобежек, которая участвовала в третьих зимних Олимпийских играх) и 55-летний Леонард Сеппала, герой легендарной Великой гонки милосердия 1925 года, в рамках которой в город Ном (Аляска) была доставлена партия противодифтерийной сыворотки. Погонщики и их упряжки из семи собак каждая преодолели расстояние в 40 км за два дня. Быстрее всех оказался канадец Эмиль Сен-Годар, опередивший Сеппаллу на восемь минут.

3. Лыжный балет

Аналог фигурного катания на снегу - лыжный балет - впервые был представлен на зимней Олимпиаде в качестве демонстрационного вида в 1988 году в Калгари (Канада) наряду с двумя другими лыжными дисциплинами - фристайлом и могулом. С помощью лыжных палок 12 мужчин и шесть женщин исполняли сальто, прыжки, танцевальные движения и другие акробатические трюки на лыжном склоне размером с футбольное поле под самую разнообразную музыку: от California Girls Beach Boys до Симфонии №5 Бетховена. Судьи оценивали выступление с точки зрения технической сложности, хореографии и в целом исполнения. Лыжный балет вновь был представлен в качестве демонстрационного вида на Олимпиаде 1992 года, но в отличие от фристайла и могула, официальной олимпийской дисциплиной он так и не стал. Будучи отвергнутой Олимпийским комитетом Международная лыжная федерация провела последний чемпионат по лыжному балету в 1999 году.

4. Спид-скиинг

Очередной скоростной вид спорта не нуждался в каком-то особенном представлении на своей единственной Олимпиаде 1992 года в Альбервиле (Франция). Лыжники спускались вниз по прямой с горы под уклоном в 59 градусов, стараясь развить максимальную скорость в стометровой зоне. В футуристических аэродинамических шлемах и прорезиненных костюмах на лыжах особой формы, участники соревнований мчались со скоростью выше 200 км/ч. Французский врач Мишель Пруфер (228 км/ч) и финка Тарье Мулари (218 км/ч) побили собственные мировые рекорды и получили золотые медали. К сожалению, соревнования были омрачены несчастным случаем: утром, перед финальным спуском, 27-летний швейцарец Николас Бочатай погиб, влетев в снегоуборочную машину во время тренировки.

5. Хоккей с мячом

Гибрид хоккея и футбола, хоккей с мячом был представлен в качестве демонстрационного вида спорта на зимней Олимпиаде в Осло (Норвегия) в 1952 году. Первые организованные клубы появились в Великобритании в XIX веке: тогда хоккей на траве был адаптирован для катка. Распространившись по всей Европе, наибольшую популярность хоккей с мячом приобрел в Скандинавии и России. Игра проходит на катке размером с футбольное поле. Каждая из двух команд состоит из 11 игроков. На конце длинной клюшки, которыми играют спортсмены, крюки для твердого мяча. Вратари без клюшек могут ловить мяч только руками. На Олимпиаде 1952 года команды из Финляндии, Норвегии и Швеции провели соревнования по круговой системе. Каждая из команд одержала одну победу и потерпела одно поражение. Швеция, впервые проигравшая Норвегии за 25 лет, победила по количеству забитых голов.

6. Соревнования военных патрулей

Помимо лыжников и фигуристов в первой зимней Олимпиаде 1924 года приняли участие военные, прибывшие из тренировочного лагеря прямиком на соревнования военных патрулей. Команда из четырех человек были представлена одним офицером, одним сержантом и двумя рядовыми в форме и с 50-килограммовыми рюкзаками. Соревнования представляли собой 30-километровую гонку по пересеченной местности со стометровыми подъемами и спусками, а также стрельбу по шарам. Офицеры несли оружие, а трое других членов команды должны были поразить 18 целей на разных участках трассы, выигрывая таким образом время за каждое удачное попадание. На Олимпиаде 1924 года в Шамони (Франция) в соревнованиях военных патрулей участвовали шесть команд, а победу одержали военные из Швейцарии. Дисциплина была представлена на Олимпиадах 1928, 1936 и 1948 годов, но исключительно в качестве демонстрационного вида спорта. Тем не менее наследие военных патрулей отражено в современном биатлоне, который представляет собой сочетание гонки по пересеченной местности и стрельбы. Биатлон включен в Олимпийскую программу с 1960 года.

7. Айсшток

Керлинга не было на Олимпиадах 1936 и 1964 годов, но его альпийский двоюродный брат айсшток был представлен в качестве демонстрационного спорта. В айсшток, также известный под названием ”баварский керлинг” столетиями играли в Германии, Швейцарии и Австрии. Как и в керлинге, спортсмены берутся за ручку снаряда, представляющего собой палку, прикрепленную к скользящему основанию весом примерно 4,5 кг, раскачивают его и бросают, чтобы он остановился как можно ближе к цели - daube - или преодолел самую длинную дистанцию. Восемь команд, представленных исключительно мужчинами, из Германии, Австрии и Чехословакии участвовали в Олимпийских играх 1936 года. Австрийцы победили в командных и индивидуальных соревнованиях.

8. Зимний пентатлон

Современное пятиборье, впервые представленное на летней Олимпиаде 1912 года, одна из самых изнуряющих олимпийских дисциплин. Зимний аналог пятиборья был представлен на Олимпиаде 1948 года в Санкт-Морице. На единственных показательных соревнованиях по зимнему пентатлону участвовали 14 спортсменов, демонстрировавших свои умения в пяти дисциплинах: лыжных гонках, стрельбе, скоростном спуске на горных лыжах, фехтовании и верховой езде. Все соревнования проводились на открытой местности. Как и в современном пентатлоне, шведы оказались лучше всех и заняли первые три места. Завоевавший серебряную медаль швед Вильям Грут, офицер артиллерии, стал лучшим пятиборцем на летней Олимпиаде 1948 года.