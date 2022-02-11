Песков: Путин завтра проведет телефонные разговоры с Байденом и Макроном

11 фев. 23:56

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден завтра проведут телефонный разговор, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Действительно, американская сторона попросила о разговоре с президентом Путиным, и завтра вечером по московскому времени планируется разговор двух президентов", - цитирует его ТАСС.

Песков уточнил, что перед запросом Вашингтон направил письменное обращение.

Завтра же, по словам пресс-секретаря Путина, российский лидер проведет телефонный разговор и с французским коллегой Эммануэлем Макроном.