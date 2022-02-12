Тематический трамвай начнет ездить по Краснодару в день освобождения города от фашистов

12 фев. 2:32

Трамвай, оформленный в военном стиле, начнет курсировать в Краснодаре в день освобождения от немецко-фашистских захватчиков, такое сообщение распространила пресс-служба городской администрации.

"В честь годовщины освобождения кубанской столицы 12 февраля запустят тематический трамвай по маршруту N5, оформленный в военном стиле. По городским улицам он будет ходить до 9 мая", - цитирует его "Интерфакс".

Кроме того, в этот день в других трамваях и троллейбусах Краснодара на мультимедийных экранах можно будет увидеть трансляции фронтовых фотографий и услышать песни военных лет.

Также в день 79-й годовщины освобождения от гитлеровских оккупантов в краевой столице возложат цветы и венки к мемориалам военной истории, проведут тематические экскурсии.

Часть патриотических мероприятий состоится в онлайн-формате.