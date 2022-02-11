Бердымухамедов "пришел к непростому решению о себе"

11 фев. 23:36

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял "непростое решение о себе". Об этом он заявил на заседании Халк Маслахаты Милли Генгеша (верхней палаты парламента) Туркменистана.

Он напомнил, что на протяжении 15 лет он занимает пост президента Туркменистана, в то же время работая председателем Кабмина и Совбеза, Верховным Главнокомандующим и председателем Халк Маслахаты.

"Туркменский лидер подчеркнул, что два года назад достиг возраста пророка и хочет сегодня обсудить непростое решение о себе, к которому пришел", - пишет государственное информагентство "Туркменистан сегодня".

Затем Бердымухамедов заявил, что "дорогу к государственному управлению на новом этапе развития" Туркменистана необходимо "дать молодым руководителям", и пообещал направить свой "огромный жизненный и политический опыт" в этом направлении.