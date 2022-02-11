В Ростове приватизируют главного городского перевозчика

11 фев. 23:53

Транспортные муниципальные предприятия Ростова-на-Дону будут реорганизованы, - сообщили в пресс-службе городской думы.

Так, планируется приватизировать главного перевозчика города МУП МТК "Ростовпассажиртранс" – оно будет преобразовано в акционерное общество, - рассказала исполняющая обязанности директора департамента имущественно-земельных отношений Надежда Лунгова, передает "АиФ-Ростов".

Это пройдет в рамках изменений в федеральный закон, по которому МУПы должны быть ликвидированы или реорганизованы по решению учредителя до начала января 2025 года, - добавила чиновник.