Белый дом призвал американцев покинуть Украину в ближайшие 24-48 часов

11 фев. 23:16

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сегодня призвал американцев, находящихся на Украине, покинуть страну в течение максимум двух суток, но лучше как можно быстрее.

"Очевидно, что мы не можем предсказать будущее, мы не знаем точно, что произойдет. Но риск теперь достаточно высок, а угроза достаточно непосредственна, и этого требует благоразумие", - приводит слова политика CNN.

Салливан также озвучил возможный сценарий, по которому, по его мнению, может пойти "атака России на Украину".

Советник уточнил, что сначала пройдут бомбардировки с воздуха, будут нанесены ракетные удары.

"Последующее наземное вторжение, очевидно, будет связано с наступлением крупных сил", - добавил чиновник.

Тем не менее, обратил внимание он, президент России Владимир Путин "еще не принял окончательного решения".