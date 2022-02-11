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Власти Геленджика попробуют провести летний карнавал

Власти Геленджика попробуют провести летний карнавал

Власти кубанского Геленджика планируют провести курортный карнавал, предварительная дата его старта - 4 июня, - написал в социальных сетях мэр города-курорта Алексей Богодистов.

Организаторы праздника намерены построить в городе 13 сценических площадок. Также по просьбам жителей курорта в рамках карнавала пройдет театральный фестиваль "Передвижники", - сообщает "АиФ-Юг".

Однако сити-менеджер Геленджика сделал одну оговорку: формат праздника будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Напомним, что нынешнем году курорты Кубани планируют принять не менее 17 млн туристов.

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