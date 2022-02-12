Новый кольцевой маршрут разработали в Сочинском нацпарке

12 фев. 8:38

Кольцевой маршрут "Орлиные скалы - Агурские водопады" подготовили для туристов в Сочинском нацпарке.

Протяженность нового кругового маршрута составит более 5 км.

"Важно привести любимые маршруты жителей города в порядок, обустроить необходимую безопасную инфраструктуру. Особое внимание будем уделять представляемой информации об объектах туристического показа и памятниках культурно-исторического наследия гостям и жителям города", - сообщил директор нацпарка Михаил Лапин

В этом году планируется реконструировать в парке более 10 объектов туристического показа.