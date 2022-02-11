Розовое вино Кубани названо лучшим в рейтинге Роскачества

11 фев. 22:55

Роскачество объявило результаты рейтинга российских вин, проводившегося в рамках "Винного гида России" совместно с Минпромторгом и Минсельхозом страны.

Победителем среди розовых вин стал "Красностоп анапский 2020" от винодельни "Кубань-Вино" – как отметили эксперты, напиток выгодно отличается чистотой цвета, интенсивностью аромата и легким вкусом, пишут "Кубанские новости".

Также одними из лучших в стране стали кубанские красные и белые вина, также они вошли в топ-10 рейтинга российских вин от Forbes.

Всего в конкурсе участвовало 27 торговых марок. Эксперты оценивали каждый образец и выставляли оценки по 100-балльной системе, - говорится в сообщении.

Напомним, вино является основным экспортным товаром Кубани и поставляется в 18 стран мира.