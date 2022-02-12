Армяне покидают родину

Согласно недавно опубликованным данным, число армян, покидающих страну, сопоставимо с уровнями периодов экономических и политических кризисов, пишет Eurasianet. В 2021 году разница между покинувшими и въехавшими в Армению гражданами составила 44 тыс. человек. Это самый высокий уровень за последние несколько лет.

Проблема миграции в стране вызывает жаркие дебаты и представляет собой крайне политизированный вопрос. Новые данные в очередной раз подтвердили, что всё больше армян покидает страну, в частности, для работы за рубежом.

В прошлом году Из Армении уехало 43874 человека. При этом в течение предыдущих трех лет наблюдалась обратная тенденция: в 2018 году в страну въехали 15317 граждан, в 2019 - 10506, в 2020 - 12092.

Показатели миграции не кажутся чем-то неожиданным, учитывая, что армяне страдают в результате экономического упадка и проблем безопасности после поражения в 44-дневной войне с Азербайджаном в 2020 году. Кроме того, отмена антиковидных ограничений дала возможность уехать тем, кто намеревался, но не мог покинуть страну.

”Трудовая миграция в Россию в среднем ежегодно составляет 60-70 тыс. человек, - сообщил глава Миграционной службы Армении Армен Казарян. - Есть те, кто не смог выехать в 2020 году. Естественно, они уехали в 2021 году”.

По имеющимся данным, многие армяне, как и ожидалось, вернулись в четвертом квартале 2021 года. За первые три квартала года уехало на 103 тыс. армян больше, чем вернулось. Из них 64 тыс. человек покинули страну в первом квартале года.

Миграционные показатели в Армении отражают уровень экономической и политической стабильности. После произошедшего в 1999 году теракта в парламенте, в результате которого погибли премьер-министр, спикер парламента и еще шесть законодателей, миграция достигла 60 тыс. человек в 2000-2001 годах. После мирового финансового кризиса 2008 года, количество уехавших их страны составило 40 тыс. человек в 2010 и 2011 году.

Нынешнее правительство, которое пришло к власти в 2018 году в результате ”бархатной революции”, до недавнего времени гордилось тем фактом, что всё больше армян, искавших счастья за границей, возвращаются на родину.

Точных данных о том, сколько именно человек проживает в Армении, нет. Последняя перепись была проведена в 2011 году. Тогда население страны составило 3018854 человека. Правительство намеревалось провести очередную перепись в 2020 году, как и положено по закону (каждые 10 лет), но процедура была отложена из-за пандемии. Государственный статистический комитет Армении тестирует возможности проведения онлайн-переписи в 2022 году.

Полиция также отслеживает данные по тем, кто регистрируется и съезжает с места жительства. В 2020 году 32203 человека выписались с мест регистрации, а в 2021 году число таких граждан увеличилось до 38932. Не все, кто переезжает за границу, меняют адрес. Тем не менее официальные данные предлагают более точную картину в отношении тех, кто наверняка уехал из страны, говорит Анна Ованнисян из армянского офиса Фонда ООН в области народонаселения.