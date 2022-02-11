Впавшую в кому, предварительно, от действий врачей многодетную мать доставят в Москву из Ингушетии

11 фев. 22:48

Власти Ингушетии доставят на лечение в Москву из Назрани тяжелобольную многодетную мать, которой необходима высококвалифицированная помощь, рассказал первый вице-премьер региона Магомед Евлоев.

"14 февраля планируется транспортировка пациентки ингушской республиканской больницы Мадины Аушевой в Федеральный центр мозга и нейротехнологий ФМБА России города Москвы ", - цитирует его "Интерфакс".

Чиновник заверил, что пациентку будут сопровождать специализированные бригады республиканского центра медицины катастроф, и добавил, что на сегодня женщина находится в тяжелом, но стабильном состоянии.

В СУ СКР по Ингушетии ранее сообщили, что при мониторинге соцсетей выявлена информация о том, что родственники 35-летней местной жительницы просят провести проверку действия врачей центра. По их словам, Аушева 29 ноября поступила туда и родила ребенка, после чего ее состояние резко ухудшилось и до сих пор не нормализовалось.

Следователи установили, что врачи оперативно оказали пациентке медпомощь по родоразрешению, она родила мальчика, но затем, нарушив требования по оказанию медпомощи по профилю "акушерство и гинекология", медики сделали ей операцию, повлекшую тяжкий вред ее здоровью.

Открыто уголовное дело по ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).