Власти КБР к 100-летию республики благоустроят парки и скверы

11 фев. 22:32

В 12 общественных зонах Кабардино-Балкарии (КБР) в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" создадут комфортные условия для отдыха, - сообщили в правительстве республики.

"К вековому юбилею образования республики будут благоустроены общественные территории, в том числе парки, скверы и аллеи в столице Кабардино-Балкарии Нальчике, а также в городах Прохладный, Баксан, Майский и Тырныауз", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Семь объектов для благоустройства выбрали сами жители республики онлайн голосованием, пять остальных также были участниками отбора, но набрали меньше голосов и вошли в программу в связи с предстоящим празднованием 100-летия образования КБР.