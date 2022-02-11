”Норникель” увеличил прибыль, но потерял 11 сотрудников

"Норильский никель", крупнейший мировой производитель палладия и высокосортного никеля, а также крупный производитель платины и меди, вчера объявил финансовые за 2021 год. Консолидированная выручка компании увеличилась на 15% до 17,9 млрд дол. за счет роста биржевых цен на металлы и увеличения объемов продаж палладия из накопленных в 2020 году запасов, что компенсировало снижение объема производства, вызванного инцидентами в первом полугодии 2021 года.

Также сообщается, что рудник "Октябрьский" вышел на полную мощность в середине мая, а рудник "Таймырский" — в декабре 2021 года. Работа Норильской обогатительной фабрики была полностью восстановлена также в декабре 2021 года. EBITDA (показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации) увеличился на 37% до 10,5 млрд дол. вследствие роста выручки, при этом EBITDA Быстринского ГОКа составила 1,1 млрд дол. Рентабельность EBITDA составила 59%. Объем капитальных вложений увеличился на 57% до рекордных 2,8 млрд до в связи со стратегическим ростом инвестиций по ключевым проектам. Чистый оборотный капитал вырос до 1,3 млрд дол. за счет увеличения стоимости запасов вследствие роста ставки НДПИ, а также изменения задолженности по налогу на прибыль.

В октябре 2021 года компания провела успешное размещение пятилетних еврооблигаций на сумму 500 млн дол с купоном 2,8% годовых, что соответствует самому низкому уровню кредитного спреда за всю историю заимствований компании на международных публичных рынках. Общий размер денежных средств, направленных на выплату дивидендов по итогам девяти месяцев 2021 года, составил 232,84 млрд рублей (около 3,05 млрд дол.).

Президент "Норникеля" Владимир Потанин так прокомментировал финансовые результаты: "Прошлый год стал для нас годом новых вызовов, с которыми мы, тем не менее, справились. В производстве металлов, необходимых для перехода к "зеленой экономике", наша компания - один из мировых лидеров, не только с точки зрения себестоимости, но и самого маленького в отрасли углеродного следа продукции. "Норникель" продолжил реализацию программы кардинального сокращения выбросов диоксида серы в Норильске. Инвестиции в этот проект выросли в три раза до более чем $500 млн в 2021 году. В 2021 году компания существенно увеличила и социальные инвестиции, превысившие $1 млрд."

Emerging Europe, со ссылкой на Потанина, также передает, что в "Норикеле" обеспокоены большим количеством несчастных случаев на производстве. "К сожалению, в прошлом году мы потеряли 11 сотрудников. Руководство компании разработало новую комплексную программу, которая должна помочь нам полностью исключить смертельные инциденты. Надеюсь, в скором времени она принесет ощутимые результаты”, - заявил Потанин.