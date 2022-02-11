Байден и западные лидеры сочли необходимым продолжение диалога с Россией

11 фев. 21:59

Президент США и главы стран-союзниц по итогам только что завершившейся виртуальной встречи по Украине выразили согласие с важностью продолжения диалога с РФ, такое заявление распространило НАТО.

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг напомнил, что пригласил Россию и других членов совета Россия-НАТО на заседания для обсуждения европейской безопасности, включая ситуацию на границе с Украиной, отношения Россия-НАТО, прозрачность, уменьшения рисков и контроль вооружений", - цитирует его "Интерфакс".

С другой стороны, участники переговоров согласились в том, что Москве придется заплатить серьезную цену в случае агрессии против Киева.

Кроме того, Столтенберг заявил, что риск возникновения конфликта в Европе вполне реален, и приветствовал усиление военного присутствия альянса на его восточном фланге.