Жителям Ингушетии во время самоизоляции помогут профессиональные психологи

11 фев. 22:14

Руководство Ингушского государственного университета (ИГУ) планирует мобилизовать педагогов и студентов кафедры психологии для оказания психологической помощи по телефону жителям региона, находящимся в условиях самоизоляции в связи с пандемией коронавируса, - сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

"Все они профессионалы, в основном кандидаты наук, дипломированные и практикующие психологи. Также к работе группы подключены студенты выпускного курса профилирующей кафедры ", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Волонтеры прошли строгий отбор по успеваемости, сдаче профилирующих дисциплин и подготовке, а также получили инструктаж. Профессиональную консультацию будут давать специалисты с опытом, а студенты будут на передовой в случае большого количества заявок.

Помощь будет оказываться только дистанционно. Специальные номера телефонов уже опубликованы на сайте Минздрава Ингушетии.