Двое кубанских станичников устроили стрельбу по бездомным собакам

11 фев. 21:48

В станице Старокорсунской под Краснодаром двое мужчин устроили стрельбу по бездомным собакам, - пишут местные соцсети.

Станичники видели, как двое мужчин открыли пальбу по бездомным животным, они взяли с собой и ребенка младшего школьного возраста, котоый видел, как собака падает на землю и корчится от боли.

"После нескольких выстрелов раздался вой, и собака уже не смогла встать на все лапы. Когда мы видим на улице бездомных людей, то тоже их расстреливаем? Теперь животное, если выживет, будет мучиться, и главное - незаслуженно", - пишет один из пользователей паблика, передает "АиФ-Юг".

Ранее в том же районе был расстрелян другой пес. В комментариях подписчики требуют реакции полиции, а также говорят о том, что взрослых необходимо лишить родительских прав: не ясно, каким человеком вырастет ребенок, с детства приученный к насилию.

Впрочем, после обращения сотрудников редакции полиция Краснодара назначила проверку по факту расстрела собак, - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по г. Краснодару, хотя заявлений по данному факту не поступало.

"Назначено разбирательство, будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также личности граждан, возможно причастных к стрельбе по собакам, и мотивов их действий. По результатам проверки будет принято законное процессуальное решение", - пообещал руководитель пресс-службы УМВД по г. Краснодару Артем Коноваленко.