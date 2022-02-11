ООН предложила США разморозить афганские активы

11 фев. 21:33

Комментируя решение президента США Джо Байдена заморозить принадлежащие Афганистану $7 млрд, официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик заявил, что следовало бы разморозить эти деньги.

"Мы и ранее заявляли и призывали высвободить замороженные активы Афганистана. Мы воодушевлены сегодняшним решением президента США О предоставлении стране гуманитарной помощи, но ее одной для покрытия огромных потребностей населения в долгосрочной перспективе будет недостаточно", - отметил он, передает ТАСС.