Почтальона из астраханского Икряного заподозрили в присвоении крупной суммы

11 фев. 21:13

Начальника почтового отделения "Почты России" в астраханском Икряном заподозрили в присвоении денежных средств организации, Икрянинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Астраханской области возбудил в отношении нее уголовное дело.

В декабре прошлого 2021 года астраханка, занимая пост начальника отделения почтовой связи села Икряное, решила присвоить деньги и товарно-материальные ценности организации на общую сумму более 3,4 млн рублей, - сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета, передает "АиФ-Астрахань".

Сейчас следствие устанавливает обстоятельства произошедшего, - добавили в пресс-службе.