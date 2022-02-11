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Почтальона из астраханского Икряного заподозрили в присвоении крупной суммы

Почтальона из астраханского Икряного заподозрили в присвоении крупной суммы

Начальника почтового отделения "Почты России" в астраханском Икряном заподозрили в присвоении денежных средств организации, Икрянинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Астраханской области возбудил в отношении нее уголовное дело. 

В декабре прошлого 2021 года астраханка, занимая пост начальника отделения почтовой связи села Икряное, решила присвоить деньги и товарно-материальные ценности организации на общую сумму более 3,4 млн рублей, - сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета, передает "АиФ-Астрахань".

Сейчас следствие устанавливает обстоятельства произошедшего, - добавили в пресс-службе.

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