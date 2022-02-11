Тысячи бутылок нелегальной водки изъяли у предпринимателя в Карачаево-Черкесии

11 фев. 20:59

Около 2,5 тыс бутылок нелегальной водки хранил для продажи предприниматель в Черкесске, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Карачаево-Черкесии.

Участковые совместно с сотрудниками УФСБ по КЧР выяснили, что 34-летний индивидуальный предприниматель, не получив лицензии, незаконно перевез и держал в гаражном кооперативе спиртные напитки.

"В общей сложности из незаконного оборота изъято около 2,5 тыс бутылок водки различных наименований. Со слов владельца, алкогольную продукцию в дальнейшем он собирался сбыть в торговые точки", - пояснили в полиции.

Открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ.

С предпринимателя взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.