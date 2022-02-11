Легковушка протаранила под Пятигорском автобус с пассажирами

11 фев. 20:45

Сегодня вечером легковой автомобиль протаранил междугородний автобус с пассажирами, - сообщили в краевом управлении ГИБДД.

Примерно в 19:10 на автодороге "Пятигорск-Георгиевск" водитель легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.

"В автобусе, двигавшемся по маршруту "Пятигорск-Моздок", находились 22 пассажира", - рассказала представитель управления, передает "Интерфакс".

По факту аварии начали проверку, к счастью, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.