Уже третье насекомое разрешили есть в Евросоюзе

11 фев. 20:44

Европейская комиссия разрешили еще одно насекомое как пищевой ингредиент - в ЕС теперь можно есть домашних сверчков. Такое решение утвердили все страны объединения после соответствующего вердикта Европейского агентства по безопасности продуктов питания (ESFA).

Сверчков можно продавать в замороженном или сушеном виде, а также в виде порошка, передает "Интерфакс".

Напомним, в июле прошлого года в Евросоюзе была разрешена продажа личинок большого мучного червя (хрущака), в ноябре - азиатской саранчи.