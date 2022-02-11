Совбез Украины ввел санкции против российской телекомпании

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против телеканала "НАШ", - сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Сегодня на заседании Совета национальной безопасности и обороны принято решение ввести санкции против телеканала "НАШ", - сказал Данилов.
Также СНБО Украины принял решение ввести санкции на пять лет против российской компании "Витрина ТВ" за трансляцию российских каналов в стране.
В случае необходимости Украина незамедлительно введет санкции против России, - добавил секретарь Совбеза.