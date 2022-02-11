Из Туркменабада в Москву вылетел вывозной рейс

11 фев. 20:19

В пятницу, 11 февраля, из Туркменабада в Москву вылетел очередной вывозной рейс, организованный посольством в России в связи с приостановкой регулярного транспортного сообщения из-за пандемии коронавируса COVID-19. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте посольства РФ в Ашхабаде.

Полет осуществила российская авиакомпания S7. На борту воздушного судна в Москву вылетели 176 человек.

Напомним, Туркменистан остается единственным государством на постсоветском пространстве, где официально не выявили ни одного случая заражения коронавирусом COVID-19.