РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Из Туркменабада в Москву вылетел вывозной рейс

Из Туркменабада в Москву вылетел вывозной рейс

В пятницу, 11 февраля, из Туркменабада в Москву вылетел очередной вывозной рейс, организованный посольством в России в связи с приостановкой регулярного транспортного сообщения из-за пандемии коронавируса COVID-19. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте посольства РФ в Ашхабаде.

Полет осуществила российская авиакомпания S7. На борту воздушного судна в Москву вылетели 176 человек.

Напомним, Туркменистан остается единственным государством на постсоветском пространстве, где официально не выявили ни одного случая заражения коронавирусом COVID-19.

1460 просмотров
Поделиться:
Распечатать:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version