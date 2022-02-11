Жителей Кубани ждут мощные температурные "качели"

11 фев. 20:15

Синоптики из Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды выдали тревожный прогноз на предстоящие выходные.

Причина в том, что Кубань попадет в зону активного прохождения фронтальных разделов, и произойдет это на фоне зоны повышенного давления.

Так, завтра, 12 февраля, на Черноморском побережье термометры покажут до +13, и среднесуточные температуры по краю повысятся до +11, хотя и пройдут небольшие осадки в виде дождя. Ночью и утром будут наблюдаться туманы, днем порывы ветра, особенно сильные в горных районах, а уже 13-14 февраля власть над погодой Кубани перейдет к активному холодному фронту, который принесет резкое понижение температуры: ночью в предгорных районах ожидается -5...-10, - отметили синоптики, передает "АиФ-Юг".

Также в регионе возможны осадки в виде дождя, мокрого снега. Они будут скоротечными и уже к следующим выходным закончатся, - добавили в Краснодасрком гидромете.