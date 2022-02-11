Завтра Домбай примет "Лыжню России"

11 фев. 19:55

Уже завтра, 12 февраля, в курортном поселке Домбай в Карачаево-Черкесии (КЧР) пройдет гонка "Лыжня России", в которой примут участие около 200 опытных и начинающих лыжников, - сообщил начальник отдела физкультуры и спорта Минспорта КЧР Рустам Джатдоев.

"Лыжная гонка пройдет на Русской поляне. Для ее участников предусмотрено две дистанции - 5 и 10 км, которые будут распределяться по возрастным категориям", - рассказал Джатдоев, передает "Интерфакс".

Участие в соревнованиях примут члены молодежных и спортивных организаций, студенты, а также туристы, отдыхающие в Домбае, - добавил Джатдоев.