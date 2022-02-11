Москва надеется на скорейшее завершение процедур по вступлению Ирана в ШОС

11 фев. 19:38

Россия надеется, что требующиеся для вступления Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества процедуры удастся окончить как можно скорее, сообщил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов на онлайн-мероприятии к 43-й годовщине победы Исламской революции в стране.

По его словам, Москва расценивает как важную роль Тегерана в обеспечении стабильности в регионе.

"В этом контексте мы приветствуем решение о начале процедуры приема Исламской Республики Иран в полноправные члены Шанхайской организации сотрудничества. И рассчитываем на скорейшее выполнение всех необходимых процедур для реализации этого решения", - цитирует дипломата ТАСС.

Моргулов уточнил, что Россия также рассчитывает на активные переговоры по подписанию полноформатного вместо временного соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Ираном.