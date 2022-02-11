Исполком РФС обсудит лимит на легионеров в феврале или марте

11 фев. 19:31

В конце февраля или в начале марта состоится заседание Исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС), на котором будет обсуждаться вопрос лимита на легионеров.

Речь идет о изменении лимита с сезона 2022/23.

Алгоритм принятия решения будет следующим: РФС вносит на рассмотрение Минспорта и правительства России предложение о возможном формате лимита, после чего рабочая группа кабмина утверждает его, затем министерство вносит изменения в соответствующий приказ, после чего лимит обсуждается и согласовывается Исполкомом РФС, передает агентство "РБ Спорт".

Напомним, в настоящее время в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) действует лимит "8+17", при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев.