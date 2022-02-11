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Проректора АГПУ заподозрили в злоупотреблениях полномочиями

Проректора АГПУ заподозрили в злоупотреблениях полномочиями

Правоохранители кубанского Армавира расследуют уголовное дело против проректора государственного педагогического университета (АГПУ) Эльвиры Чияновой, которую подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями ради личной выгоды. 

Чиянова распорядилась изготовить документы об утрате ведомостей и зачетной книжки одного из студентов, чтобы внести ложные сведения и выдать ему диплом о высшем образовании, - передает портал Юга.ру. 

Поскольку Чиянова может помешать следствию, если продолжит работать, Армавирский городской суд временно отстранил женщину от должности проректора. 

Подследственной грозит четыре года лишения свободы, - добавили в суде.

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