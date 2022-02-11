Проректора АГПУ заподозрили в злоупотреблениях полномочиями

11 фев. 19:32

Правоохранители кубанского Армавира расследуют уголовное дело против проректора государственного педагогического университета (АГПУ) Эльвиры Чияновой, которую подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями ради личной выгоды.

Чиянова распорядилась изготовить документы об утрате ведомостей и зачетной книжки одного из студентов, чтобы внести ложные сведения и выдать ему диплом о высшем образовании, - передает портал Юга.ру.

Поскольку Чиянова может помешать следствию, если продолжит работать, Армавирский городской суд временно отстранил женщину от должности проректора.

Подследственной грозит четыре года лишения свободы, - добавили в суде.