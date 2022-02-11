Медведь Зузу, не тронувший брошенную матерью девочку, отмечает день рождения в Ташкенте

11 фев. 19:19

Кавказскому бурому медведю Зузу, привезенному в Ташкентский зоопарк из Баку, сегодня исполнилось шесть лет, в честь чего в зоопарке устроили его показательное кормление: зверя угостили овощами, мясом и зеленью.

"Сейчас тебя знают все. Миллионы людей со всех уголков планеты восхитились твоим большим и добрым сердцем. Тебе посвятили стихи, тебя ставили в пример и, кажется, ты вошел в историю. Хотел ли такой популярности? Неизвестно. Ты просто сделал то, что мог - спас, сберег и доказал, что животные - это про добро, про понимание и отвагу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале зоопарка.

Напомним, в конце января молодая женщина бросила трехлетнюю дочь в вольер, где живет Зузу. Медведь не тронул ребенка, и девочка, получившая травмы только от падения с высоты, выжила. Сейчас она идет на поправку.⠀