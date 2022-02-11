Турецкий спецназ нейтрализовал почти 30 террористов на севере Сирии

11 фев. 19:16

На севере Сирии нейтрализованы 29 террористов YPG (сирийское крыло Рабочей партии Курдистана). Об этом говорится в сообщении министерства национальной обороны Турции.

В ведомстве рассказали, что турецкий спецназ нейтрализован 28 террористов, собиравшихся организовать нападение на территорию зоны проведения операции "Щит Евфрата" и один боевик, который обстреливал районы проведения операции "Источник мира".

Кроме того, в Минобороны заявили, что полны решимости продолжить борьбу с терроризмом с целью полного искоренения угроз национальной безопасности Турции, передает агентство Anadolu.