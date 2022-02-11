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Турецкий спецназ нейтрализовал почти 30 террористов на севере Сирии

Турецкий спецназ нейтрализовал почти 30 террористов на севере Сирии

На севере Сирии нейтрализованы 29 террористов YPG (сирийское крыло Рабочей партии Курдистана). Об этом говорится в сообщении министерства национальной обороны Турции.

В ведомстве рассказали, что турецкий спецназ нейтрализован 28 террористов, собиравшихся организовать нападение на территорию зоны проведения операции "Щит Евфрата" и один боевик, который обстреливал районы проведения операции "Источник мира".

Кроме того, в Минобороны заявили, что полны решимости продолжить борьбу с терроризмом с целью полного искоренения угроз национальной безопасности Турции, передает агентство Anadolu.

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