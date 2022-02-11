Нефть снова уходит в рост

11 фев. 19:12

Сегодня после публикации ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА) котировки нефти снова начали расти.

Так, к 18:20 мск апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,43 (1,56%), до $92,84 за баррель, а мартовские фьючерсы на WTI на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) - на $1,52 (1,69%), до $91,4 за баррель, - передает "Интерфакс".

Цены на нефть росли семь предыдущих недель, однако на уходящей неделе они опускались после сообщений о том, что Иран и США близки к соглашению, что означало бы возврат иранской нефти на мировой рынок.