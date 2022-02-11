РУСАДА начало расследование в отношении персонала Валиевой

11 фев. 18:58

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) инициировало проведение расследования в отношении персонала фигуристки Камилы Валиевой после ее положительной допинг-пробы. Об этом сообщили в пресс-службе РУСАДА.

"В связи с тем, что спортсменка является несовершеннолетней, РУСАДА инициировало проведение расследования в отношении персонала спортсменки. Цель данного расследования - выявление всех обстоятельств возможного нарушения антидопинговых правил в интересах «защищенного лица", - сказано в сообщении.



В РУСАДА также рассказали, что причиной задержки с проверкой допинг-пробы Валиевой (ее взяли еще 25 декабря, но результаты исследования передали в российское агентство только 7 февраля) в лаборатории Стокгольма стала вспышка коронавируса COVID-19 среди персонала, пишет РБК.

Напомним, 7 февраля Валиева завоевала золотую медаль в составе сборной России в командном турнире фигуристов на Олимпиаде в Пекине. В тот же день должно было пройти награждение победителей, однако оно было перенесено из-за положительного результата допинг-теста 15-летней Валиевой. РУСАДА 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Данный шаг решили опротестовать Международный союз конькобежцев (ISU), Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA).