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Эрдоган утвердил Шушинскую декларацию

Эрдоган утвердил Шушинскую декларацию

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сегодня утвердил Шушинскую декларацию, об этом сообщает агентство Anadolu.

Глава государства во время встречи с делегацией Совета старейшин Организации тюркских государств подписал решение о публикации Шушинской декларации в официальном издании Resmi Gazete для ее вступления в силу.

Напомним, что Шушинская декларация была подписана 15 июня 2021 года президентами Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом, ранее она была одобрена парламентами Азербайджана и Турции.

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