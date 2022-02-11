США решили попридержать у себя афганские валютные активы

11 фев. 18:50

Президент США Джо Байден своим указом сегодня заблокировал $7 млрд активов Центрального банка Афганистана в США, - сообщил представитель американской администрации высокого ранга.

"Сегодня утром президент Байден подписал указ о блокировании активов Центрального банка Афганистана, которые находятся на хранении в американских финансовых институтах", - сказал чиновник, подчеркнув, что в целом Центральный банк Афганистана размещал за рубежом резервы в размере более $9 млрд, $7 млрд из которых хранились в США, передает ТАСС.

Далее США планируют способствовать предоставлению доступа к порядка $3,5 млрд этих денег для обеспечения нужд афганского народа и Афганистана, добавил чиновник, отметив, что остальные деньги зарезервируют для возможной выплаты компенсаций по искам в американских судах.