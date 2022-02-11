Валерий Гергиев подхватил коронавирус

11 фев. 18:44

Руководитель санкт-петербургского Мариинского театра Валерий Гергиев заразился коронавирусом, также болезнь обнаружена и у пианиста-виртуоза, лауреата множества музыкальных конкурсов Даниила Трифонова, который должен был выступить в качестве солиста, - сообщили в Национальной академии Святой Цецилии.

"В связи с подтверждением положительного результата на COVID-19 маэстро Валерия Гергиева и маэстро Даниила Трифонова концерт оркестра Мариинского театра, запланированный на завтра, в субботу, 12 февраля, отменяется", - заявляет организатор мероприятия, пожелав двум музыкантам скорейшего выздоровления, передает РИА Новости.

Концерт оркестра Мариинского театра под руководством Гергиева должен был пройти в зале римского мультифункционального комплекса "Аудиториум - Парк Музыки". В программе был концерт для фортепиано с оркестром номер 3 Рахманинова и сказка-балет "Жар-птица" Стравинского.