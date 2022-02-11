YouTube заставят разблокировать канал "Дон-24"

11 фев. 18:12

Роскомнадзор направил официальное требование к YouTube разблокировать ростовский канал "Дон-24", - сообщила в своем Telegram-канале директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

Лига безопасного интернета подготовила обращение в Роскомнадзор после того, как YouTube запретил ростовскому телеканалу проводить трансляции в суде по геноциду.

"В результате обращения Лиги безопасного интернета Роскомнадзор направил официальное требование YouTube разблокировать канал Дон-24", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Напомним, накануне Ростовский областной суд приступил к рассмотрению искового заявления прокурора региона о признании геноцидом преступлений нацистов в области в годы войны. Местный телеканал "Дон 24" объявил, что планирует вести трансляцию судебного процесса, однако YouTube запретил выкладывать видео и проводить трансляции на его канале.