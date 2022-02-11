Аюб Кара: "Азербайджан поможет нормализации израильско-турецких отношений"

С недавних пор президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркивает готовность к улучшению отношений с Израилем. В марте на переговорах по сотрудничеству в области энергетики будет обсуждаться возможность совместной работы Израиля и Турции по транспортировке природного газа в Европу. Нормализация турецко-израильских отношений будет способствовать укреплению мира в ближневосточном регионе, пишет израильская газета Israel Hayom.

Аюб Кара (на фото), занимавший пост израильского министра связи при премьер-министре Биньямине Нетаньяху, рассказал о возможности загрузки контейнеров на грузовые поезда в Абу-Даби для их перевозки поездом через Иорданию в Израиль и оттуда, возможно, в Турцию. По мнению Кары, Азербайджан способен сыграть ключевую роль как в улучшении израильско-турецких отношений, так и в укреплении Авраамского договора в целом.

И Турция, и Израиль сыграли свою роль в победе Азербайджана во Второй Карабахской войне. Сейчас обе страны помогают Азербайджану в восстановлении Карабаха. По этой причине примирение Турции и Израиля, как и дальнейшее налаживание отношений между странами, отвечает национальным интересам Азербайджана.

Кара рассказал, что около двух месяцев назад он встретился с советником Эрдогана в Абу-Даби: "Мы говорили об улучшении наших отношений. Я сказал, что продолжать сотрудничество - это верный путь. Эрдоган понимает, что с Эмиратами, Иорданией, Египтом и Израилем лучше сотрудничать. Это правильный путь к укреплению экономики и улучшению жизни граждан. Я уверен, что сейчас мы идем в правильном направлении".

По мнению бывшего министра, Азербайджан должен сыграть решающую роль в улучшении турецко-израильских отношений: "Азербайджан обладает значительным влиянием, поскольку дружит с Израилем на протяжении многих лет. Это свободное государство, близкое к нашему региону. У Азербайджана те же интересы, что и у Израиля, США и Объединенных Арабских Эмиратов. Это гуманные страны с сильной экономикой. Поэтому они могут пользоваться особыми привилегиями."

В прошлом году помощник президента Азербайджана заявил: "Турция - братская страна Азербайджана, а Израиль - наш стратегический партнер. Мы хотим, чтобы наши друзья дружили друг с другом. Если стороны согласятся с такой инициативой, то Азербайджан будет это приветствовать". В прошлом Азербайджан уже предлагал провести трехсторонний саммит, который укрепил бы отношения между тремя странами.

Кара подчеркнул, что Авраамский договор поддержали также Бахрейн, Марокко, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, и Иордания, а также Азербайджан. Примерно в тот же период, когда был подписан Авраамский договор, Азербайджан открыл в Израиле официальное туристическое представительство, тем самым еще больше укрепив свои отношения с еврейским государством.

"Еще 4-6 государств хотят присоединиться к Авраамскому договору. У Израиля очень хорошие отношения как с Бахрейном, так и с Азербайджаном. Каждая мусульманская страна, которая хочет жить в гармонии с нами и выступает против терроризма и экстремизма может присоединиться к Авраамскому договору", - отметил экс-министр.

Кара считает, что для распространения мира на Ближнем Востоке необходимо сотрудничество: "Если кто-то хочет экономически сотрудничать с нами на благо мира, не только Азербайджан, но и Пакистан, Туркменистан или другие государства, то они должны получать привилегии в ОАЭ и других государствах нашей коалиции".

28 февраля Аюб Кара более подробно расскажет об отношениях между Азербайджаном и Израилем и о том, как они могут помочь нормализации израильско-турецких отношений на конференции "Карабах и Ходжалинский геноцид" в Центре наследия Менахема Бегина. Помимо обсуждения потенциальной роли Азербайджана в процессе нормализации, Кара также расскажет о своей поездке в Карабах прошлым летом, когда он посетил Шушу. Среди других докладчиков конференции - востоковед Мордехай Кедар, президент международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз" Лев Спивак, аналитик и правозащитница Ирина Цукерман, азербайджано-еврейская активистка Эстер Галеви, раввин Замир Исаев и азербайджано-российская журналистка Анастасия Лаврина.