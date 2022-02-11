Центробанк попробует убедить правительство в своих аргументах по криптовалюте

11 фев. 17:59

Центробанк России приложит все усилия, чтобы убедить правительство рассмотреть аргументы регулятора по вопросу регулирования криптовалют. Об этом заявила в ходе сегодняшнего брифинга глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы приложим все усилия для того, чтобы убедить правительство и еще более подробно рассказывать о наших аргументах. Мы видим здесь существенные риски. Я рассчитываю здесь на здравый смысл, поэтому у нас "плана Б" пока нет", - поведала она.

Набиуллина отметила, что ЦБ по-прежнему видит существенные угрозы от расширения рынка криптовалют для благосостояния граждан, для денежного обращения и для финансовой стабильности. "Концепция министерства финансов говорит о некоторых плюсах от легализации криптовалют, и эта аргументация нас смущает, мы будем обсуждать это. Но еще больше смущает то, что на те риски, которые мы указываем, концепция Минфина пока не отвечает.", - цитирует председателя Банка России ТАСС.

По ее словам, регулятор направил свою позицию по концепции Минфина в правительство, и основной вывод, что предлагаемые кабмином подходы пока не позволяют нивелировать те риски, которые видит ЦБ, создавая при этом новые угрозы.