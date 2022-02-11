Шавкат Мирзиеев провел переговоры с Алиханом Смаиловым

11 фев. 17:57

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев сегодня принял премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, находящегося в республике с рабочим визитом. Такое сообщение опубликовано на сайте узбекистанского президента.

На встрече рассматривались вопросы дальнейшего развития и углубления двусторонних отношений многопланового сотрудничества.

В начале переговоров Алихан Смаилов передал Шавкату Мирзиееву "искренние приветствия и наилучшие пожелания" от президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Участники встречи обсудили реализуемые правительствами обеих стран меры по воплощению в жизнь договоренностей лидеров Узбекистана и Казахстана, которые были достигнуты в ходе саммита в декабре 2021 года.

"Особое внимание было уделено вопросам формирования благоприятных условий для роста объемов товарооборота и сбалансированности его показателей, ускорения новых проектов промышленной кооперации и создания логистических центров, расширения взаимовыгодного сотрудничества в водной, энергетической и транспортно-коммуникационной сферах, активизации межрегиональных контактов и культурно-гуманитарного обмена", - отметили в пресс-службе.