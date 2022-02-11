Олимпиада в Пекине: итоги восьмого дня

11 фев. 17:51

В пятницу, 11 февраля, в Пекине прошел восьмой день зимних Олимпийских игр. Сегодня были разыграны семь комплектов наград в семи видах спорта: сноуборде; горных лыжах; лыжных гонках; конькобежном спорте; биатлоне; шорт-треке; скелетоне.

Стартовал очередной игровой день соревнованиями по хаф-пайпу. "Золото" завоевал японец Аюму Хирано с результатом 96,00 балла. "Серебро" у австралийца Скотта Джеймса (92,50), "бронза" - у швейцарца Яна Шеррера (87,25).

В супергигантском слаломе победу одержала швейцарская горнолыжница Лара Гут-Бехрами. Спортсменка преодолела трассу за 1 минуту 13,51 секунды. Второй стала австрийка Мирьям Пухнер (отставание - 0,22 секунды), третьей - швейцарка Мишель Гизин (+0,30).

Российский лыжник Александр Большунов завоевал серебряную медаль в мужской гонке на 15 км классическим стилем. Он пробежал дистанцию за 38 минут 18 секунд. Первое место занял финн Йиво Нисканен (37.54,8), третье - норвежец Йоханнес Клебо (38.32,3).

В конькобежном забеге на 10 тыс метров обладателем золотой медали стал представитель Швеции Нильс ван дер Пул. Он преодолел дистанцию за 12 минут 30,74 секунд, побив тем самым мировой рекорд. Предыдущий тоже принадлежал ему. Вторым к финишу прибежал нидерландец Патрик Руст (12 минут 44,59 секунд), третьим - итальянец Давиде Гьотто (12 минут 45,98 секунд).

В спринтерской гонке на 7,5 км "золото" выиграла норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройселанн (29 минут 44,3 секунды). Второе место заняла шведка Эльвира Эберг (+30,9 секунды), третье - итальянка Доротеи Вирер (+37,2).

В шорт-треке на дистанции 1000 метров золотую медаль завоевала нидерландка Сюзанна Схюлтинг (1 минута 28,391 секунды). "Серебро" у Чхой Мин Чон из Южной Кореи (1:28,443), бронза - у бельгийки Анне Десмет (1:28,928). Напомним, что во время предварительного забега на 1000 метров Схюлтинг установила новый мировой рекорд. Тогда она пробежала дистанцию за 1 минуту 26,514 секунды.

В скелетоне победу одержал представитель Германии Кристофер Гротер (4:01,01). Вторым стал его соотечественник Аксель Юнг (4:01,67), третьм - китаец Янь Вэньган (4:01,76).

На данный момент в медальном зачете лидирует Германия (7 золотых и 4 серебряных медали). На втором месте располагается Норвегия (6 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых медали), на третьем - Нидерланды (5 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовая медали). Сборная России находится на восьмом месте. В активе россиян 2 золотые, 4 серебряные и 6 бронзовых наград.