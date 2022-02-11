Банк России пока не будет покупать валюту

11 фев. 17:50

Банк России пока не принял решение о возобновлении приостановленных покупок валюты в рамках бюджетного правила, - сообщила сегодня глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы пока решение не принимали о том, когда мы возобновим эти покупки. Возможно, что, как и в прошлой раз, в 2019 году, мы сначала возобновим регулярные покупки, а потом уже начнем осуществлять и в дополнение отложенные покупки, - сказала она, передает "Интерфакс".

Решение будет приниматься банком исходя из оценки ситуации на рынке, волатильности, ликвидности, и оно никак не будет зависеть от каких-то уровней обменного курса, - заверила Набиуллина.

"Мы исходим из того, что отложенные покупки мы, конечно, растянем во времени, как это мы делали раньше. На какой период? Мы их растянем так, чтобы это оказывало наименьшее влияние на динамику рынков, краткосрочные периоды как минимум", - подчеркнула глава ЦБ, добавив, что это будет зависеть и от того, сколько приостановка этих операций продлится и какие средства будут накоплены.