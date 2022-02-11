Зюганов госпитализирован, но не с коронавирусом

11 фев. 17:48

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов находится в больнице, но коронавируса у него нет, об этом рассказал его пресс-секретарь, депутат Александр Ющенко.

По его словам, врач порекомендовал политику госпитализацию, чтобы "исключить разного рода риски, связанные с эпидемиологической ситуацией", передает РИА Новости.

Ющенко уточнил, что сейчас многие члены фракции болеют и ушли на самоизоляцию, причем со многими Зюганов контактировал.

Пресс-секретарь обратил внимание на то, что речь идет о "двух-трехдневной профилактике".