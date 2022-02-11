Экс-глава отдела закупок Минтруда Дагестана ответит в суде за махинации

11 фев. 17:36

Экс-начальник отдела закупок Минтруда Дагестана, обвиняемый в превышении должностных полномочий, предстанет перед судом, - сообщили в пресс-службе республиканского управления СКР.

Обвиняемый попросил генерального директора ООО "Хазар", которому обещал обеспечить победу в электронных аукционах по закупке автомобилей, изготовить подложные коммерческие предложения от имени двух компаний о стоимости автотранспорта на общую сумму 49,4 млн рублей, после чего незаконно подготовил от имени 29 директоров комплексных центров соцобслуживания населения аукционную документацию на поставку автотранспорта, направив ее в комитет по госзакупкам Дагестана. На конкурс был допущен только один участник, с ним заключили договор о поставке 29 автомобилей, - установило следствие, передает "АиФ-Дагестан".

В 2019 году из федерального бюджета министерству труда и социального развития республики были выделены деньги на закупку 29 автомобилей для организации перевозки людей старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медучреждения. После этого директорам комплексных центров социального обслуживания населения было поручено проводить аукционы по закупке автомобилей.

"Противоправные действия обвиняемого повлекли нарушение нормального порядка деятельности Минтруда Дагестана и подрыв его авторитета, а также нарушение охраняемых законом интересов государства и общества", – говорится в сообщении управления СКР по Дагестану.

Уголовное дело экс-чиновника передано в суд.