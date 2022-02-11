Патронную мастерскую ликвидировали в Дагестане (ФОТО)

11 фев. 17:28

Мастерская по изготовлению патронов была ликвидирована в Табасаранском районе, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Дагестану.

Накануне во время операции "Оружие" и обыска в доме 33-летнего жителя села Тураг была найдена подпольная мастерская, где изготавливались патроны к гражданскому стрелковому оружию.

"В результате обследования, в подсобном помещении дома, используемого в качестве цеха, обнаружен и изъят обрез охотничьего ружья ТОЗ-34-28, охотничье ружье ТОЗ-16, боеприпасы и оборудование для их изготовления", - отметили в полиции.

Изъятые вещи переданы на экспертизу, подозреваемый доставлен в отдел для разбирательства.

Выясняется, где он купил обнаруженное оружие.

Открыто уголовное дело по ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия), идет расследование.