Устинов останется полпредом президента еще на год

11 фев. 17:08

Владимир Устинов останется полномочным представителем президента России в Южном федеральном округе страны еще на год – до 25 февраля 2023 года, - говорится в указе, президента России Владимира Путина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 25 февраля 2023 года полномочному представителю президента РФ в Южном федеральном округе Устинову Владимиру Васильевичу", - говорится в документе, передает РИА Новости.