Эрдоган: вакцины помогли перенести мне коронавирус быстро

11 фев. 16:07

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые выступил перед журналистами после заболевания коронавирусом.

"После 4-5 дней болезни мои ПЦР-тесты стали отрицательными. В большей степени это произошло благодаря вакцине", - приводит его слова ТАСС.

Эрдоган отметил, что первые две прививки он сделал вакциной Sinovac, а в качестве бустерной дозы выбрал Pfizer - BioNTech. "Благодаря эффекту этих вакцин я перенес коронавирус комфортно и в короткие сроки", - добавил президент.

При этом турецкий лидер подчеркнул, что сообщил, что супруга Эмине Эрдоган, заболевшая вместе с ним, еще не вылечилась. "Я думаю, что она вылечится к понедельнику, поскольку нам нужно будет отправиться с визитом в ОАЭ, она меня одного не оставит", - уточнил Эрдоган.