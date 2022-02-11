Самый теплый день зимы пришелся в Москве на 11 февраля

11 фев. 16:49

В пятницу в Москве зафиксировали плюс 2,4 градуса, таким образом этот день стал самым теплым с начала зимы, поделился ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, пишет РИА Новости.

"Сегодня в Москве был самый теплый день этой зимы. Воздух днем на базовой станции ВДНХ прогрелся до плюс 2,4, а в центре столицы на Балчуге станция зафиксировала плюс 2,8 градуса", - сообщил специалист.

Тишковец отметил, что средняя дневная температура в марте составляет плюс 1,5, а температуры, случившиеся в Москве сегодня соответствуют показателям третьей декады марта.